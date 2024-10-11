Ингредиенты:

Мука — 600 г

Сухие дрожжи (замороженные) — 4 г

Ледяная вода — 410 г

Соль — 11 г

Сахар — 10 г

Оливковое масло — 20 г

Томатное пюре — 200–250 г

Сыр моцарелла — 200 г

Базилик для подачи

Приготовление:

В глубокой миске смешать просеянную муку, дрожжи, соль, сахар и ледяную воду, делится "Мастер Шеф" Литвинова.Вымешивать тесто в течение 10 минут до однородности. Добавить оливковое масло и продолжать замешивать еще 5 минут.

Разделить тесто на три части, сформировать аккуратные шарики и поместить их в плоскую посуду. Накрыть крышкой и оставить на расстойку в холодильнике на 4–8 часов. Смешать рисовую и обычную муку для подсыпки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, за 30 минут до выпекания достать тесто из холодильника и разогреть духовку до максимальной температуры. Присыпать пергамент смесью муки. Руками аккуратно растянуть тесто, сформировав пиццу, избегая нажатия на бортики.

Нанести томатное пюре, распределяя его кисточкой или руками. Посыпать сверху натертым сыром. Выпекать пиццу около 10 минут, до появления золотистой корочки, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.