З 2023 році в Україні громадянам почали масово блокувати банківські рахунки через накладення на них арешту.

В Україні громадянам почали масово блокувати банківські рахунки через накладення на них арешту - пенсіонери також можуть лишатись без банківських рахунків.

Про це повідомило профільне видання "НаПенсії".

Згідно з рішенням суду, банківські рахунки громадян можуть бути заблоковані або стягнення можуть бути застосовані, зокрема, за борги за комунальні послуги. Це стосується не тільки пенсіонерів. Юристи зазначають, що під час воєнного стану існує певна заборона на стягнення з пенсій та стипендій, проте є винятки, коли частину коштів можуть стягнути навіть з пенсіонера.

Щодо пенсіонерів, повне блокування картки не можливе, на цьому акцентують юристи. Питання полягає в умовах, за яких може відбуватися відрахування з пенсії. Відповідно до закону про виконавче провадження, під час мирного часу діють особливі правила щодо стягнень на пенсії.

З пенсії можуть стягувати не більше 20% від її розміру. Якщо пенсія є єдиним джерелом доходу, то сума стягнення може бути ще меншою. Важливо враховувати, що після стягнення пенсіонер повинен отримувати не менше прожиткового мінімуму. Однак, у випадку необхідності, держава може накласти арешт на майно особи і провести його примусову реалізацію. Слід підкреслити, що це стосується лише мирного часу.

На період дії воєнного стану виконавчі провадження щодо стягнення з пенсій призупиняються. Однак є три винятки, коли стягнення все ж можливе:

Стягнення аліментів. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, або у випадку смерті внаслідок кримінального правопорушення. Якщо боржник є громадянином РФ.

За іншими зобов’язаннями, такими як кредитні договори, пенсійні виплати під стягнення не підпадають на час дії воєнного стану.

Проте важливо пам’ятати, що це лише тимчасова пільга, і в майбутньому зобов'язання все одно доведеться виконувати.

Що робити для розблокування рахунку:

Спочатку слід отримати інформацію про виконавче провадження, включаючи постанову про відкриття справи та арешт коштів. Далі потрібно отримати від банку довідку або виписку за весь період використання рахунка, в якій зазначено, що він призначений виключно для пенсійних виплат.

Після цього необхідно звернутися до виконавців із заявою про зняття арешту з банківського рахунку, додавши до неї отриману довідку або виписку з банку, що підтверджує надходження лише пенсії. Важливо зазначити, що йдеться не про повне блокування пенсійної картки, а лише про можливість відрахувань з неї.

Останні новини України:

Не усім по кишені: українці можуть докупити страховий стаж до пенсії.

Пенсія може бути зменшена на 20%: щоб не втратити виплати, доведеться звертатись в ПФУ.



Пенсійні виплати: скільки отримають українці з зарплатою в 15 тисяч гривень, сума може засмутити.