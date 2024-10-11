С 2023 года в Украине гражданам начали массово блокировать банковские счета из-за наложения на них ареста.

В Украине гражданам начали массово блокировать банковские счета из-за наложения на них ареста – пенсионеры также могут оставаться без банковских счетов.

Об этом сообщило профильное издание "НаПенсии".

Согласно решению суда банковские счета граждан могут быть заблокированы или взыскания могут быть применены, в частности, за долги за коммунальные услуги. Это касается не только пенсионеров. Юристы отмечают, что во время военного положения существует определенный запрет на взыскание с пенсий и стипендий, однако есть исключения, когда часть средств может быть взыскана даже с пенсионера.

Что касается пенсионеров, полное блокирование карты невозможно, на этом акцентируют юристы. Вопрос заключается в условиях, при которых может производиться отчисление из пенсии. Согласно закону об исполнительном производстве, в мирное время действуют особые правила относительно взысканий на пенсии.

С пенсии могут взиматься не более 20% от ее размера. Если пенсия является единственным источником дохода, то сумма взыскания может быть еще меньше. Важно учитывать, что после взыскания пенсионер должен получать не меньше прожиточного минимума. Однако в случае необходимости государство может наложить арест на имущество лица и провести его принудительную реализацию. Следует подчеркнуть, что это касается только мирного времени.

На период действия военного положения исполнительные производства по взысканию с пенсий приостанавливаются. Однако есть три исключения, когда взыскание все же возможно:

Взыскание алиментов. Возмещение вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, или в случае смерти в результате уголовного правонарушения. Если должник является гражданином РФ.

По другим обязательствам, таким как кредитные договоры, пенсионные выплаты под взыскание не подпадают на время действия военного положения.

Однако важно помнить, что это лишь временная льгота, и в будущем обязательство все равно придется выполнять.

Что делать для разблокировки счета:

Сначала следует получить информацию об исполнительном производстве, включая постановление об открытии дела и аресте средств. Далее следует получить от банка справку или выписку за весь период использования счета, в которой указано, что он предназначен исключительно для пенсионных выплат.

После этого необходимо обратиться к исполнителям с заявлением о снятии ареста с банковского счета, добавив к нему полученную справку или выписку из банка, подтверждающую поступление только пенсии. Важно отметить, что речь идет не о полной блокировке пенсионной карты, а только о возможности отчислений с нее.

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