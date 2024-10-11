В Україні певні категорії громадян можуть сплачувати за електроенергію за зниженою ціною – 2,64 гривні за кВт-год - це стосується тих, хто використовує електрику для опалення.
У компанії ДТЕК роз'яснили, які документи потрібно надати для отримання пільгового тарифу.
Згідно з постановою Кабміну, пільговий тариф на електроенергію буде застосовуватися лише до обмеженого обсягу споживання. Щоб скористатися цим тарифом, необхідно подати певні документи.
Уряд прийняв постанову, якою знизив тариф на е/е з 4,32 грн/кВт до 2,64 грн/кВт для тих українців, які використовують е/е для опалення. За перші 2 тисячі кВт на місяць тариф 2,64 грн/кВт, а далі все ті ж 4,32 грн/кВт. Такий тариф діє лише в опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.
Для отримання пільгового тарифу необхідно надати наступні документи:
- Заява про внесення до паспорта точки розподілу інформації про встановлене електроопалення.
- Копія узгодженого проєкту електропостачання об'єкта побутового споживача (для всієї опалювальної площі), що містить розрахунки для підтвердження дотримання санітарних норм (теплотехнічний розрахунок).
- Копія технічного паспорта на житловий будинок, де в графі "вид опалення" зазначено електроопалення.
- Копії технічних паспортів на електроопалювальне обладнання, потужність якого має відповідати потужності, зазначеній у погодженій проєктній документації.
- Акт про від'єднання від мереж централізованого опалення (обов'язково для споживачів багатоквартирного будинку).
- Копія паспорта.
- Копія ІПН.
- Копія витягу з реєстру на право власності об'єкта або інший документ, що підтверджує право власності або користування.
"Ви можете надіслати перелік необхідних документів на електронну пошту кол-центру oem@dtek.com або звернутися до центру обслуговування клієнтів", - повідомили в ДТЕК.
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