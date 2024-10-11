Уряд прийняв постанову, якою знизив тариф на е/е з 4,32 грн/кВт до 2,64 грн/кВт для частини українців.

В Україні певні категорії громадян можуть сплачувати за електроенергію за зниженою ціною – 2,64 гривні за кВт-год - це стосується тих, хто використовує електрику для опалення.

У компанії ДТЕК роз'яснили, які документи потрібно надати для отримання пільгового тарифу.

Згідно з постановою Кабміну, пільговий тариф на електроенергію буде застосовуватися лише до обмеженого обсягу споживання. Щоб скористатися цим тарифом, необхідно подати певні документи.

Уряд прийняв постанову, якою знизив тариф на е/е з 4,32 грн/кВт до 2,64 грн/кВт для тих українців, які використовують е/е для опалення. За перші 2 тисячі кВт на місяць тариф 2,64 грн/кВт, а далі все ті ж 4,32 грн/кВт. Такий тариф діє лише в опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Для отримання пільгового тарифу необхідно надати наступні документи:

Заява про внесення до паспорта точки розподілу інформації про встановлене електроопалення.

Копія узгодженого проєкту електропостачання об'єкта побутового споживача (для всієї опалювальної площі), що містить розрахунки для підтвердження дотримання санітарних норм (теплотехнічний розрахунок).

Копія технічного паспорта на житловий будинок, де в графі "вид опалення" зазначено електроопалення.

Копії технічних паспортів на електроопалювальне обладнання, потужність якого має відповідати потужності, зазначеній у погодженій проєктній документації.

Акт про від'єднання від мереж централізованого опалення (обов'язково для споживачів багатоквартирного будинку).

Копія паспорта.

Копія ІПН.

Копія витягу з реєстру на право власності об'єкта або інший документ, що підтверджує право власності або користування.

"Ви можете надіслати перелік необхідних документів на електронну пошту кол-центру oem@dtek.com або звернутися до центру обслуговування клієнтів", - повідомили в ДТЕК.

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