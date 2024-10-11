В Украине определенные категории граждан могут платить за электроэнергию по сниженной цене – 2,64 гривны за кВт-ч – это касается тех, кто использует электричество для отопления.
В компании ДТЭК разъяснили, какие документы нужно предоставить для получения льготного тарифа.
Согласно постановлению Кабмина, льготный тариф на электроэнергию будет применяться только к ограниченному объему потребления. Чтобы воспользоваться этим тарифом необходимо подать определенные документы.
Правительство приняло постановление, которым снизило тариф на э/э с 4,32 грн/кВт до 2,64 грн/кВт для тех украинцев, которые используют э/э для отопления. За первые 2 тысячи кВт в месяц тариф 2,64 грн/кВт, а дальше все те же 4,32 грн/кВт. Такой тариф действует только в отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.
Для получения льготного тарифа необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление о внесении в паспорт точки распределения информации об установленном электроотоплении.
- Копия согласованного проекта электроснабжения объекта бытового потребителя (для всей отапливаемой площади), содержащая расчеты для подтверждения соблюдения санитарных норм (теплотехнический расчет).
- Копия технического паспорта на жилой дом, где в графе "вид отопления" отмечено электроотопление.
- Копии технических паспортов на электроотопительное оборудование, мощность которого должна соответствовать мощности, указанной в согласованной проектной документации.
- Акт об отсоединении от сетей централизованного отопления (обязательно для потребителей многоквартирного дома).
- Копия паспорта
- Копия ИНН.
- Копия выписки из реестра на право собственности объекта или другой документ, подтверждающий право собственности или пользования.
"Вы можете отправить перечень необходимых документов на электронную почту колл-центру oem@dtek.com или обратиться в центр обслуживания клиентов", - сообщили в ДТЭК.
Последние новости в Украине:
В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.
Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.
Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.