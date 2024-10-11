Правительство приняло постановление, которым снизило тариф на э/э с 4,32 грн/кВт до 2,64 грн/кВт для части украинцев.

В Украине определенные категории граждан могут платить за электроэнергию по сниженной цене – 2,64 гривны за кВт-ч – это касается тех, кто использует электричество для отопления.

В компании ДТЭК разъяснили, какие документы нужно предоставить для получения льготного тарифа.

Согласно постановлению Кабмина, льготный тариф на электроэнергию будет применяться только к ограниченному объему потребления. Чтобы воспользоваться этим тарифом необходимо подать определенные документы.

Правительство приняло постановление, которым снизило тариф на э/э с 4,32 грн/кВт до 2,64 грн/кВт для тех украинцев, которые используют э/э для отопления. За первые 2 тысячи кВт в месяц тариф 2,64 грн/кВт, а дальше все те же 4,32 грн/кВт. Такой тариф действует только в отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Для получения льготного тарифа необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о внесении в паспорт точки распределения информации об установленном электроотоплении.

Копия согласованного проекта электроснабжения объекта бытового потребителя (для всей отапливаемой площади), содержащая расчеты для подтверждения соблюдения санитарных норм (теплотехнический расчет).

Копия технического паспорта на жилой дом, где в графе "вид отопления" отмечено электроотопление.

Копии технических паспортов на электроотопительное оборудование, мощность которого должна соответствовать мощности, указанной в согласованной проектной документации.

Акт об отсоединении от сетей централизованного отопления (обязательно для потребителей многоквартирного дома).

Копия паспорта

Копия ИНН.

Копия выписки из реестра на право собственности объекта или другой документ, подтверждающий право собственности или пользования.

"Вы можете отправить перечень необходимых документов на электронную почту колл-центру oem@dtek.com или обратиться в центр обслуживания клиентов", - сообщили в ДТЭК.

Последние новости в Украине:

В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.

Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.