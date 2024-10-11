Зазначений законопроєкт отримав підтримку від Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12039, що стосується угоди зі слідством у розслідуваннях корупційних справ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначений законопроєкт отримав підтримку від Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, а також відповідає міжнародним зобов'язанням України. За нього проголосували 268 депутатів.

Згідно з проєктом №12039:

Вводиться нова стаття, яка дозволяє призначати менший строк ув’язнення у разі співпраці зі слідством, якщо особа викриє співучасників та відшкодує шкоду.

Суд зможе призначати великі штрафи: до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини та понад 4 мільйони гривень за тяжкі злочини.

Можлива конфіскація майна фігуранта, якщо це буде узгоджено судом.

Зазначений механізм не застосовуватиметься до організаторів злочинних схем, за винятком випадків, коли організатор викриє іншого організатора.

У разі менш тяжких злочинів та відсутності співучасників, фігуранти можуть отримати зменшене ув’язнення за умови повного відшкодування збитків, сплати штрафу та можливості конфіскації.

У НАБУ вважають, що цей законопроєкт підвищить ефективність розслідувань та прискорить судовий розгляд справ про топкорупцію.

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