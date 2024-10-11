Указанный законопроект получил поддержку от Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №12039, касающийся соглашения со следствием по расследованиям коррупционных дел.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Указанный законопроект получил поддержку от Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, а также отвечает международным обязательствам Украины. За него проголосовали 268 депутатов.

Согласно проекту №12039:

Вводится новая статья, позволяющая назначать меньший срок заключения при сотрудничестве со следствием, если лицо разоблачит соучастников и возместит вред.

Суд сможет назначать большие штрафы: до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления и более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления.

Возможна конфискация имущества фигуранта, если это будет согласовано судом.

Указанный механизм не будет применяться к организаторам преступных схем, за исключением случаев, когда организатор разоблачит другого организатора.

В случае менее тяжких преступлений и отсутствия соучастников фигуранты могут получить уменьшенное заключение при условии полного возмещения ущерба, уплаты штрафа и возможности конфискации.

В НАБУ считают, что этот законопроект повысит эффективность расследований и ускорит судебное разбирательство дел о топкоррупции.

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