Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №12039, касающийся соглашения со следствием по расследованиям коррупционных дел.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Указанный законопроект получил поддержку от Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, а также отвечает международным обязательствам Украины. За него проголосовали 268 депутатов.
Согласно проекту №12039:
- Вводится новая статья, позволяющая назначать меньший срок заключения при сотрудничестве со следствием, если лицо разоблачит соучастников и возместит вред.
- Суд сможет назначать большие штрафы: до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления и более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления.
- Возможна конфискация имущества фигуранта, если это будет согласовано судом.
- Указанный механизм не будет применяться к организаторам преступных схем, за исключением случаев, когда организатор разоблачит другого организатора.
- В случае менее тяжких преступлений и отсутствия соучастников фигуранты могут получить уменьшенное заключение при условии полного возмещения ущерба, уплаты штрафа и возможности конфискации.
В НАБУ считают, что этот законопроект повысит эффективность расследований и ускорит судебное разбирательство дел о топкоррупции.
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