Шеф-повар і екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Літвинова пропонує свій рецепт легкої страви з овочів.
Щоб кабачкова лазанья вийшла смачною, візьміть такі інгредієнти:
- 2 великі кабачки або цукіні
- 200 г сирого шпинату
- 300 г шампіньйонів
- 200 г вершкового сиру
- 100 г панірувальних сухарів (цільнозернових)
- 1 ч. ложка топленого масла
- 2 зубчики часнику
- Сіль і перець за смаком
Розігрійте сковороду з топленим маслом, додайте подрібнений часник і нарізані шампіньони. Готуйте під кришкою, поки не вивариться зайва волога. Це важливо, щоб ваша лазанья не була водянистою.
За допомогою слайсера наріжте кабачки тонкими скибочками. Це дозволить їм добре пропектися і стати ніжними. У мисці змішайте панірувальні сухарі, сіль та сушений часник. Це додасть страві текстури і аромату.
На дно форми викладіть шар кабачків, потім додайте начинку з грибів і шпинату. Щедро посипте зверху сиром і панірувальними сухарями. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти. Зверху покладіть останній шар кабачків, присипте залишками сиру та сухарів. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 30 хвилин.
Дайте страві трохи охолонути, а потім витягніть з форми за допомогою пергаменту. Ваша лазанья з кабачків готова!Сервіруйте гарячою та насолоджуйтеся неймовірним смаком.
Цей рецепт стане чудовим доповненням до вашого здорового харчування. Обов'язково спробуйте приготувати.
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