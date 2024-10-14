Цей рецепт ідеально підійде для вегетаріанців і всіх, хто просто хоче харчуватися здоровою їжею.

Шеф-повар і екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Літвинова пропонує свій рецепт легкої страви з овочів.

Щоб кабачкова лазанья вийшла смачною, візьміть такі інгредієнти:

2 великі кабачки або цукіні

200 г сирого шпинату

300 г шампіньйонів

200 г вершкового сиру

100 г панірувальних сухарів (цільнозернових)

1 ч. ложка топленого масла

2 зубчики часнику

Сіль і перець за смаком

Розігрійте сковороду з топленим маслом, додайте подрібнений часник і нарізані шампіньони. Готуйте під кришкою, поки не вивариться зайва волога. Це важливо, щоб ваша лазанья не була водянистою.

За допомогою слайсера наріжте кабачки тонкими скибочками. Це дозволить їм добре пропектися і стати ніжними. У мисці змішайте панірувальні сухарі, сіль та сушений часник. Це додасть страві текстури і аромату.

На дно форми викладіть шар кабачків, потім додайте начинку з грибів і шпинату. Щедро посипте зверху сиром і панірувальними сухарями. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти. Зверху покладіть останній шар кабачків, присипте залишками сиру та сухарів. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 30 хвилин.

Дайте страві трохи охолонути, а потім витягніть з форми за допомогою пергаменту. Ваша лазанья з кабачків готова!Сервіруйте гарячою та насолоджуйтеся неймовірним смаком.

Цей рецепт стане чудовим доповненням до вашого здорового харчування. Обов'язково спробуйте приготувати.

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