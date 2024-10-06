Екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запрошує вас приготувати солоний чізкейк без випікання.
Цей рецепт стане ідеальним доповненням будь-якого столу!
Щоб приготувати солоний чізкейк, вам знадобляться такі інгредієнти:
- 250 г печива з насінням
- 100 г розтопленого вершкового масла
- 200 г крем-сиру
- 100 г жирних вершків (33-35%)
- 200 г червоної риби
- 100 г руколи
- 2 ст. ложки оливкової олії
- Овочі для прикраси (редис, огірок)
Подрібніть печиво в блендері та змішайте з розтопленим маслом. Утрамбуйте суміш у форму, викладену пергаментом, і поставте в холодильник.
Наріжте червону рибу кубиками, а руколу дрібно поріжте. У великій мисці змішайте крем-сир, вершки, рибу та руколу. Додайте оливкову олію.
Викладіть отриману масу на охолоджену основу з печива і вирівняйте поверхню. Залиште чізкейк у холодильнику на 1-2 години, щоб він загус.
Перед подачею прикрасьте свіжими овочами. Ваш солоний чізкейк готовий!
Цей солоний чізкейк — відмінна холодна закуска, яка сподобається вашим рідним та гостям. Смачного!
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