Поєднання ароматної червоної риби, свіжої руколи та ніжного сиру точно не залишить вас і ваших близьких байдужими, тому спробуйте цей рецепт.

Екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запрошує вас приготувати солоний чізкейк без випікання.

Цей рецепт стане ідеальним доповненням будь-якого столу!

Щоб приготувати солоний чізкейк, вам знадобляться такі інгредієнти:

250 г печива з насінням

100 г розтопленого вершкового масла

200 г крем-сиру

100 г жирних вершків (33-35%)

200 г червоної риби

100 г руколи

2 ст. ложки оливкової олії

Овочі для прикраси (редис, огірок)

Подрібніть печиво в блендері та змішайте з розтопленим маслом. Утрамбуйте суміш у форму, викладену пергаментом, і поставте в холодильник.

Наріжте червону рибу кубиками, а руколу дрібно поріжте. У великій мисці змішайте крем-сир, вершки, рибу та руколу. Додайте оливкову олію.

Викладіть отриману масу на охолоджену основу з печива і вирівняйте поверхню. Залиште чізкейк у холодильнику на 1-2 години, щоб він загус.

Перед подачею прикрасьте свіжими овочами. Ваш солоний чізкейк готовий!

Цей солоний чізкейк — відмінна холодна закуска, яка сподобається вашим рідним та гостям. Смачного!

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