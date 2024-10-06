Екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запрошує вас приготувати солоний чізкейк без випікання.

Цей рецепт стане ідеальним доповненням будь-якого столу!

Щоб приготувати солоний чізкейк, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 250 г печива з насінням
  • 100 г розтопленого вершкового масла
  • 200 г крем-сиру
  • 100 г жирних вершків (33-35%)
  • 200 г червоної риби
  • 100 г руколи
  • 2 ст. ложки оливкової олії
  • Овочі для прикраси (редис, огірок)

солоний чізкейк, рецепт

Подрібніть печиво в блендері та змішайте з розтопленим маслом. Утрамбуйте суміш у форму, викладену пергаментом, і поставте в холодильник.

Наріжте червону рибу кубиками, а руколу дрібно поріжте. У великій мисці змішайте крем-сир, вершки, рибу та руколу. Додайте оливкову олію.

Викладіть отриману масу на охолоджену основу з печива і вирівняйте поверхню. Залиште чізкейк у холодильнику на 1-2 години, щоб він загус.

Перед подачею прикрасьте свіжими овочами. Ваш солоний чізкейк готовий!

солоний чізкейк, рецепт

Цей солоний чізкейк — відмінна холодна закуска, яка сподобається вашим рідним та гостям. Смачного!

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