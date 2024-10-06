Сочетание ароматной красной рыбы, свежей руколы и нежного сыра точно не оставит вас и ваших близких безразличными, поэтому попробуйте этот рецепт.

Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова приглашает вас приготовить соленый чизкейк без выпечки.

Этот рецепт станет идеальным дополнением любого стола!

Чтобы приготовить соленый чизкейк, вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г печенья с семенами

100 г растопленного сливочного масла

200 г крем-сыра

100 г жирных сливок (33-35%)

200 г красной рыбы

100 г рукколы

2 ст. ложки оливкового масла

Овощи для украшения (редис, огурец)

Размельчите печенье в блендере и смешайте с растопленным маслом. Утрамбуйте смесь в форму, выложенную пергаментом, и поставьте в холодильник.

Нарежьте красную рыбу кубиками, а рукколу мелко порежьте. В большой миске смешайте крем-творог, сливки, рыбу и рукколу. Добавить оливковое масло.

Выложите полученную массу на охлажденное основание из печенья и выровняйте поверхность. Оставьте чизкейк в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он загустел.

Перед подачей украсьте свежими овощами. Ваш соленый чизкейк готов!

Этот соленый чизкейк – отличная холодная закуска, которая понравится вашим родным и гостям. Приятного аппетита!

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