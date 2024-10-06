Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова приглашает вас приготовить соленый чизкейк без выпечки.
Этот рецепт станет идеальным дополнением любого стола!
Чтобы приготовить соленый чизкейк, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г печенья с семенами
- 100 г растопленного сливочного масла
- 200 г крем-сыра
- 100 г жирных сливок (33-35%)
- 200 г красной рыбы
- 100 г рукколы
- 2 ст. ложки оливкового масла
- Овощи для украшения (редис, огурец)
Размельчите печенье в блендере и смешайте с растопленным маслом. Утрамбуйте смесь в форму, выложенную пергаментом, и поставьте в холодильник.
Нарежьте красную рыбу кубиками, а рукколу мелко порежьте. В большой миске смешайте крем-творог, сливки, рыбу и рукколу. Добавить оливковое масло.
Выложите полученную массу на охлажденное основание из печенья и выровняйте поверхность. Оставьте чизкейк в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он загустел.
Перед подачей украсьте свежими овощами. Ваш соленый чизкейк готов!
Этот соленый чизкейк – отличная холодная закуска, которая понравится вашим родным и гостям. Приятного аппетита!
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