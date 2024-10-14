Этот рецепт идеально подойдет для вегетарианцев и всех, кто просто хочет питаться здоровой пищей.

Шеф-повар и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает свой рецепт легкого блюда из овощей.

Чтобы кабачковая лазанья получилась вкусной, возьмите следующие ингредиенты:

2 большие кабачки или цуккини

200 г сырого шпината

300 г шампиньонов

200 г сливочного сыра

100 г панировочных сухарей (цельнозерновых)

1 ч. ложка топленого масла

2 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Разогрейте сковороду с топленым маслом, добавьте измельченный чеснок и нарезанные шампиньоны. Готовьте под крышкой, пока не выварится излишняя влага. Это важно, чтобы ваша лазанья не была водянистой.

С помощью слайсера нарежьте кабачки тонкими ломтиками. Это позволит им хорошо пропекаться и стать нежными. В миске смешайте панировочные сухари, соль и сушеный чеснок. Это придаст блюду текстуру и аромат.

На дно формы выложите слой кабачков, затем добавьте начинку из грибов и шпината. Щедро посыпьте сверху сыром и панировочными сухарями. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Сверху уложите последний слой кабачков, присыпьте остатками сыра и сухарей. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 30 минут.

Дайте блюду немного остыть, а затем вытащите из формы с помощью пергамента. Ваша лазанья из кабачков готова! Сервируйте горячей и наслаждайтесь невероятным вкусом.

Этот рецепт станет отличным дополнением к вашему здоровому питанию. Обязательно попытайтесь приготовить.

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