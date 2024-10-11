Зима 2024-2025 років в Україні може бути більш м'якою порівняно з попередніми сезонами - однак не виключено, що все ж відбудуться холодні періоди.

Про це під час брифінгу розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, наразі зарано робити остаточні висновки щодо зимової погоди, оскільки прогнози ґрунтуються на осінніх тенденціях. Проте, за останніми спостереженнями, зима, ймовірно, буде мати більше теплих днів порівняно з холодними.

"Щодо зими, поки тенденції такі самі, як раніше озвучували, - що все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними днями", – пояснила експертка.

Незважаючи на оптимістичні прогнози, Птуха підкреслила, що не можна виключати ймовірність появи холодних періодів.

"Це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, все ж таки, сподіваємося, з огляду на останні місяці (коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми була, і така тенденція вже багато років зберігається), що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою", – зазначила речниця Укргідрометцентру.

Синоптики також радять українцям бути готовими до різних погодних умов, оскільки в Україні спостерігається сезонний клімат.

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