Шеф-повар і ресторатор Тетяна Литвинова пропонує вам свій рецепт неймовірно смачного картопляного торта.
Щоб приготувати картопляний торт, підготуйте такі інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 200 г твердого сиру (для начинки)
- 150 г сиру сулугуні або моцарелли
- 200 мл вершків
- 3 яйця
- 150 г індичої шинки
- 2 ст. ложки олії
- Сіль, перець за смаком
- Розтоплене вершкове масло (для змащування форми)
Приготування основи: Відваріть картоплю до готовності, потім розімніть її в пюре прямо у роз'ємній формі діаметром 16 см. Добре змастіть форму розтопленим вершковим маслом.
Формування коржа: Розподіліть картопляне пюре по дну і бортиках форми, потім посоліть, поперчіть і збризніть олією. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15 хвилин.
Начинка: На дрібній тертці натріть половину сулугуні, змішайте з яйцями, вершками і шинкою. Половину натертого сиру викладіть на запечений корж.
Випікання: Вилити суміш на картопляний корж, зверху додати залишки сулугуні та твердого сиру. Випікайте при температурі 180°C ще 45 хвилин, поки не отримаєте рум'яну скоринку. Перед розкриттям форми, обережно пройдіться ножем по краях, щоб торт не прилип до стінок.
Ваш картопляний торт з сиром готовий! Це надзвичайно смачно, і ви не зможете встояти перед спокусою спробувати його ще гарячим.
Останні новини України:
Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.
Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.
Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.