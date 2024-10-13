Обов’язково збережіть цей рецепт, адже такий смачний торт стане улюбленим у вашій родині.

Шеф-повар і ресторатор Тетяна Литвинова пропонує вам свій рецепт неймовірно смачного картопляного торта.

Щоб приготувати картопляний торт, підготуйте такі інгредієнти:

1 кг картоплі

200 г твердого сиру (для начинки)

150 г сиру сулугуні або моцарелли

200 мл вершків

3 яйця

150 г індичої шинки

2 ст. ложки олії

Сіль, перець за смаком

Розтоплене вершкове масло (для змащування форми)

Приготування основи: Відваріть картоплю до готовності, потім розімніть її в пюре прямо у роз'ємній формі діаметром 16 см. Добре змастіть форму розтопленим вершковим маслом.

Формування коржа: Розподіліть картопляне пюре по дну і бортиках форми, потім посоліть, поперчіть і збризніть олією. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15 хвилин.

Начинка: На дрібній тертці натріть половину сулугуні, змішайте з яйцями, вершками і шинкою. Половину натертого сиру викладіть на запечений корж.

Випікання: Вилити суміш на картопляний корж, зверху додати залишки сулугуні та твердого сиру. Випікайте при температурі 180°C ще 45 хвилин, поки не отримаєте рум'яну скоринку. Перед розкриттям форми, обережно пройдіться ножем по краях, щоб торт не прилип до стінок.

Ваш картопляний торт з сиром готовий! Це надзвичайно смачно, і ви не зможете встояти перед спокусою спробувати його ще гарячим.

Останні новини України:

Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.

Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.

Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.