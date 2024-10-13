Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова предлагает вам свой рецепт невероятно вкусного картофельного торта.
Чтобы приготовить картофельный торт, подготовьте следующие ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 200 г сыра (для начинки)
- 150 г сыра сулугуни или моцареллы
- 200 мл сливок
- 3 яйца
- 150 г индюшачьей ветчины
- 2 ст. ложки масла
- Соль, перец по вкусу
- Растопленное сливочное масло (для смазывания формы)
Отварите картофель до готовности, затем разомните его в пюре прямо в разъемной форме диаметром 16 см. Хорошо смажьте форму растопленным сливочным маслом .
Разделите картофельное пюре по дну и бортикам формы, затем посолите, поперчите и сбрызните маслом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут.
Начинка: На мелкой терке натрите половину сулугуни, смешайте с яйцами, сливками и ветчиной. Половину натертого творога выложите на запеченный корж.
Выпекание: Вылить смесь на картофельный корж, сверху добавить остатки сулугуни и сыра. Выпекайте при температуре 180°C еще 45 минут, пока не получите румяную корочку. Перед раскрытием формы, осторожно пройдитесь ножом по краям, чтобы торт не прилип к стенкам.
Ваш картофельный торт с сыром готов! Это очень вкусно, и вы не сможете устоять перед соблазном попробовать его еще горячим.
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.