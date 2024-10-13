Обязательно сохраните этот рецепт, ведь столь вкусный торт станет любимым в вашей семье.

Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова предлагает вам свой рецепт невероятно вкусного картофельного торта.

Чтобы приготовить картофельный торт, подготовьте следующие ингредиенты:

1 кг картофеля

200 г сыра (для начинки)

150 г сыра сулугуни или моцареллы

200 мл сливок

3 яйца

150 г индюшачьей ветчины

2 ст. ложки масла

Соль, перец по вкусу

Растопленное сливочное масло (для смазывания формы)

Отварите картофель до готовности, затем разомните его в пюре прямо в разъемной форме диаметром 16 см. Хорошо смажьте форму растопленным сливочным маслом .

Разделите картофельное пюре по дну и бортикам формы, затем посолите, поперчите и сбрызните маслом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут.

Начинка: На мелкой терке натрите половину сулугуни, смешайте с яйцами, сливками и ветчиной. Половину натертого творога выложите на запеченный корж.

Выпекание: Вылить смесь на картофельный корж, сверху добавить остатки сулугуни и сыра. Выпекайте при температуре 180°C еще 45 минут, пока не получите румяную корочку. Перед раскрытием формы, осторожно пройдитесь ножом по краям, чтобы торт не прилип к стенкам.

Ваш картофельный торт с сыром готов! Это очень вкусно, и вы не сможете устоять перед соблазном попробовать его еще горячим.

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