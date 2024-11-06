Цей рецепт об'єднує яскраві кольори, чудові текстури та неперевершений смак, що точно вас вразить.

Шеф-повар та екс-суддя "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розкрила свій рецепт равіолей з качкою.

Щоб приготувати равіолі, візьміть такі інгредієнти:

400 г цільнозернового борошна

8 яєчних жовтків

2 яйця

80 мл оливкової олії

150 мл води

200 г шпинату (для зеленого кольору)

2 качині ніжки

100 г слив

2 зубчики часнику

2 ст. л. соєвого соусу

1/2 ч. л. чорного перцю

Сіль за смаком

Гарбузове пюре

Пармезан

Мікрогрін

Замаринуйте качині ніжки в соєвому соусі та часнику, після чого запікайте їх на невеликій температурі близько 1 години. За 20 хвилин до готовності додайте сливи для аромату. Після охолодження, розберіть м'ясо на дрібні шматочки.

Змішайте борошно, жовтки та яйця в кухонному комбайні. Додайте олію і воду, замісіть туге тісто. Для зеленого кольору додайте відварений шпинат. Дайте тісту відпочити 1-2 години. Розкатайте тісто тонким шаром, виріжте квадрати, покладіть начинку, заліпіть краї. Використовуйте воду для кращого з'єднання.

Закип'ятіть підсолену воду, додайте равіолі і варіть 8 хвилин. Викладайте равіолі на гарбузове пюре, поливайте олією, посипайте тертим пармезаном і прикрасьте мікрогріном.

Цей рецепт равіолі з качкою не тільки легкий у приготуванні, а й ідеально поєднує в собі солодкі, кислі та солоні смаки. Спробуйте приготувати!

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