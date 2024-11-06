Шеф-повар та екс-суддя "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розкрила свій рецепт равіолей з качкою.

Щоб приготувати равіолі, візьміть такі інгредієнти:

  • 400 г цільнозернового борошна
  • 8 яєчних жовтків
  • 2 яйця
  • 80 мл оливкової олії
  • 150 мл води
  • 200 г шпинату (для зеленого кольору)
  • 2 качині ніжки
  • 100 г слив
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1/2 ч. л. чорного перцю
  • Сіль за смаком
  • Гарбузове пюре
  • Пармезан
  • Мікрогрін

равіолі, рецепт

Замаринуйте качині ніжки в соєвому соусі та часнику, після чого запікайте їх на невеликій температурі близько 1 години. За 20 хвилин до готовності додайте сливи для аромату. Після охолодження, розберіть м'ясо на дрібні шматочки.

Змішайте борошно, жовтки та яйця в кухонному комбайні. Додайте олію і воду, замісіть туге тісто. Для зеленого кольору додайте відварений шпинат. Дайте тісту відпочити 1-2 години. Розкатайте тісто тонким шаром, виріжте квадрати, покладіть начинку, заліпіть краї. Використовуйте воду для кращого з'єднання.

равіолі, рецепт

Закип'ятіть підсолену воду, додайте равіолі і варіть 8 хвилин. Викладайте равіолі на гарбузове пюре, поливайте олією, посипайте тертим пармезаном і прикрасьте мікрогріном.

Цей рецепт равіолі з качкою не тільки легкий у приготуванні, а й ідеально поєднує в собі солодкі, кислі та солоні смаки. Спробуйте приготувати!

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