Этот рецепт объединяет яркие цвета, великолепные текстуры и непревзойденный вкус, который вас точно поразит.

Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскрыла свой рецепт равиолей с уткой.

Чтобы приготовить равиоли, возьмите следующие ингредиенты:

400 г цельнозерновой муки

8 яичных желтков

2 яйца

80 мл оливкового масла

150 мл воды

200 г шпината (для зеленого цвета)

2 утиные ножки

100 г слив

2 зубчика чеснока

2 ст. л. соевого соуса

1/2 ч. л. черного перца

Соль по вкусу

Тыквенное пюре

пармезан

Микрогрин

Замаринуйте утиные ножки в соевом соусе и чесноке, после чего запекайте их на небольшой температуре около 1 часа. За 20 минут до готовности добавьте сливы для аромата. После охлаждения разберите мясо на мелкие кусочки.

Смешайте муку, желтки и яйца в кухонном комбайне. Добавьте растительное масло и воду, замесите тугое тесто. Для зеленого цвета добавьте отварной шпинат. Дайте тесту отдохнуть 1-2 часа. Раскатайте тесто тонким слоем, вырежьте квадраты, уложите начинку, залепите края. Используйте воду для лучшего подключения.

Вскипятите подсоленную воду, добавьте равиоли и варите 8 минут. Выкладывайте равиоли на тыквенное пюре, поливайте маслом, посыпайте тертым пармезаном и украсьте микрогрином.

Этот рецепт равиоли с уткой не только легок в приготовлении, но и идеально сочетает в себе сладкие, кислые и соленые вкусы. Попытайтесь приготовить!

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