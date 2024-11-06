Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскрыла свой рецепт равиолей с уткой.
Чтобы приготовить равиоли, возьмите следующие ингредиенты:
- 400 г цельнозерновой муки
- 8 яичных желтков
- 2 яйца
- 80 мл оливкового масла
- 150 мл воды
- 200 г шпината (для зеленого цвета)
- 2 утиные ножки
- 100 г слив
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1/2 ч. л. черного перца
- Соль по вкусу
- Тыквенное пюре
- пармезан
- Микрогрин
Замаринуйте утиные ножки в соевом соусе и чесноке, после чего запекайте их на небольшой температуре около 1 часа. За 20 минут до готовности добавьте сливы для аромата. После охлаждения разберите мясо на мелкие кусочки.
Смешайте муку, желтки и яйца в кухонном комбайне. Добавьте растительное масло и воду, замесите тугое тесто. Для зеленого цвета добавьте отварной шпинат. Дайте тесту отдохнуть 1-2 часа. Раскатайте тесто тонким слоем, вырежьте квадраты, уложите начинку, залепите края. Используйте воду для лучшего подключения.
Вскипятите подсоленную воду, добавьте равиоли и варите 8 минут. Выкладывайте равиоли на тыквенное пюре, поливайте маслом, посыпайте тертым пармезаном и украсьте микрогрином.
Этот рецепт равиоли с уткой не только легок в приготовлении, но и идеально сочетает в себе сладкие, кислые и соленые вкусы. Попытайтесь приготовить!
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