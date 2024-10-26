Цей легкий у приготуванні варіант традиційної страви не тільки смачний, а й точно здивує ваших гостей.

Шеф-повар та ресторатор Тетяна Литвинова пропонує свій рецепт незвичного пирога.

Щоб приготувати лінивий голубець, вам знадобляться такі інгредієнти:

1 велика головка капусти

2 столові ложки олії (вершкового або топленого)

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 велика морква

500 г яловичого фаршу

100 г рису (вареного)

1-2 столові ложки томатного соусу

Сушений коріандр за смаком

Сіль і перець за смаком

Сметана для подачі

Оберніть капусту плівкою і поставте в мікрохвильову піч на середній потужності на 15 хвилин. Цей швидкий спосіб дозволить листям легко відділятися.

Подрібніть цибулю та часник, обсмажте їх на олії до золотистого кольору. Додайте терту моркву та смажте ще кілька хвилин. Далі додайте яловичий фарш, варений рис, томатний соус, сушений коріандр, сіль і перець. Все ретельно перемішайте.

Коли капуста готова, обережно розкрийте плівку та розділіть капусту на пелюстки. Викладіть їх у форму діаметром 27 см так, щоб краї звисали з боків. Виріжте товсті частини капусти для рівномірного запікання.

Викладіть начинку в форму, утрамбовуючи її, а зверху накрийте залишками капусти, загорнувши краї всередину. Змішайте сметану з томатним соусом, додайте сіль. Полийте цим соусом голубець.

Накрийте форму фольгою та випікайте в розігрітій до 180°С духовці протягом 45 хвилин. Після випікання дайте охолонути. Подавайте голубець із залишками сметани.

Цей рецепт є чудовим прикладом того, як традиційні страви можна подати по-новому. Смачного!

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