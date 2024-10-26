Этот легкий в приготовлении вариант традиционного блюда не только вкусен, но точно удивит ваших гостей.

Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова предлагает свой рецепт необычного пирога.

Чтобы приготовить ленивый голубец, вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 большая головка капусты

2 столовые ложки масла (сливочного или топленого)

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 большая морковь

500 г говяжьего фарша

100 г риса (вареного)

1-2 столовые ложки томатного соуса

Сушеный кориандр по вкусу

Соль и перец по вкусу

Сметана для подачи

Оберните капусту пленкой и поставьте в микроволновку на средней мощности на 15 минут. Этот быстрый способ позволит листьям легко отделяться.

Измельчите лук и чеснок, обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте тертую морковь и жарьте еще несколько минут. Далее добавьте говяжий фарш, вареный рис, томатный соус, сушеный кориандр, соль и перец. Все тщательно перемешайте.

Когда капуста готова, осторожно раскройте пленку и разделите капусту на лепестки. Выложите их в форму диаметром 27 см так, чтобы края свисали по бокам. Вырежьте толстые части капусты для равномерного запекания.

Выложите начинку в форму, утрамбовывая ее, а сверху накройте остатками капусты, завернув края внутрь. Смешайте сметану с томатным соусом, добавьте соль. Полейте этим соусом голубец.

Накройте форму фольгой и выпекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 45 минут. После выпечки дайте остыть. Подавайте голубец с остатками сметаны.

Этот рецепт является отличным примером того, как традиционные блюда можно подать по-новому. Приятного аппетита!

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