В Україні не планують значно послаблювати банківську таємницю або надавати поліції широкий доступ до даних клієнтів фінансових установ.

Законопроєкт №11043, що містив цю норму, був ухвалений у другому читанні без відповідної поправки. Однак документ зобов'язує фінансові установи співпрацювати з правоохоронцями у виявленні та покаранні так званих "дроперів".

За законопроєкт у другому читанні проголосували 270 народних депутатів, повідомив представник "Голосу" Ярослав Железняк.

"Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, зокрема і з "дропами" … Правки, якими пропонували надати частковий доступ до рахунків поліції, в залі були збиті. Відповідно, не були ухвалені", – зазначив Железняк.

Раніше планувалося, що документ дозволить розкривати дані клієнтів банків після запиту від Національної поліції. Це стосувалося б таких відомостей, як суми, валюти та дати проведення операцій, а також ідентифікаційної інформації про одержувачів платежів, IP-адреси відправників тощо.

Проте голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") пояснив, що певні механізми реагування на запити Нацполіції все ж передбачені.

Зокрема, надані платіжні послуги під час розслідувань кримінальних правопорушень допомагатимуть:

визначити місцезнаходження зловмисників та напрямок, куди кошти перераховувалися до моменту зняття готівки;

викривати неналежних користувачів карток, так званих "дроперів", які надають свої картки зловмисникам для перерахування вкрадених коштів.

Також до другого читання в документі було змінено підходи до визначення "обмежених платіжних" послуг, що надаються операторами мобільного зв'язку. "Ці зміни враховують позиції, досягнуті в результаті доопрацювання та узгоджені комітетом, операторами мобільного зв'язку та Національним банком", – зазначив Гетманцев.

Крім того, ряд законодавчих змін стосуватиметься об'єднаних кредитних спілок. Вони отримають право залучати кредити від іноземних донорів у валюті, що створить додатковий ресурс для фінансування малого та мікробізнесу.

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