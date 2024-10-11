В Украине не планируется значительно ослаблять банковскую тайну или предоставлять полиции широкий доступ к данным клиентов финансовых учреждений.

Содержавший эту норму законопроект №11043 был принят во втором чтении без соответствующей поправки. Однако документ обязывает финансовые учреждения сотрудничать с правоохранителями в выявлении и наказании так называемых "дроперов".

За законопроект во втором чтении проголосовали 270 народных депутатов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

"Закон поможет бороться с разными финансовыми мошенничествами, в том числе и с "дропами"… Правки, которыми предлагали предоставить частичный доступ к счетам полиции, в зале были сбиты. Соответственно, не были приняты", – отметил Железняк.

Ранее планировалось, что документ позволит раскрывать данные клиентов банков после запроса от Национальной полиции. Это касалось бы таких сведений, как суммы, валюты и даты проведения операций, а также идентификационной информации о получателях платежей, IP-адресах отправителей и т.д.

Однако глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснил, что определенные механизмы реагирования на запросы Нацполиции все же предусмотрены.

В частности, предоставленные платежные услуги при расследовании уголовных правонарушений будут помогать:

определить местонахождение злоумышленников и направление, на которые средства перечислялись до момента снятия наличных;

разоблачать ненадлежащих пользователей карт, так называемых "дроперов", которые предоставляют свои карты злоумышленникам для перечисления украденных средств.

Также ко второму чтению в документе были изменены подходы к определению "ограниченных платежных" услуг, предоставляемых операторами мобильной связи. "Эти изменения учитывают позиции, достигнутые в результате доработки и согласованные комитетом, операторами мобильной связи и Национальным банком", – отметил Гетманцев.

Кроме того, ряд законодательных изменений будет касаться объединенных кредитных союзов. Они получат право привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте, что создаст дополнительный ресурс для финансирования малого и микробизнеса.

Последние новости в Украине:

В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.

Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.