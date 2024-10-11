Клієнт "ПриватБанку" зіткнувся з проблемою невидачі грошей з банкомату - він звернувся до операторів із проханням повернути кошти, але процедура вирішення цього питання затягується.

Про це повідомляється в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

"Знімав 1000 євро за кордоном, але гроші не були видані банкоматом, але списані з рахунку вся сума та комісія за зняття коштів. Відразу зателефонував на гарячу лінію Приватбанк та створено заявку 3102316 від 08.08.2024 на повернення коштів та оператором було повідомлено, що кошти будуть повернуті протягом 11 днів", — розповів клієнт "ПриватБанку".

Проте після закінчення зазначеного терміну кошти так і не були повернуті. Це повторювалося кілька разів: клієнт "ПриватБанку" звертався до банку, і щоразу йому називали нову дату повернення грошей — просили почекати 11, 15, 45 або навіть 120 днів.

Обурений клієнт " ПриватБанку" подав скаргу на "ПриватБанк" до Національного банку України з метою повернення своїх коштів. Після цього банк заблокував йому можливість телефонувати на гарячу лінію.

28 серпня банк, якому належить банкомат, де відбулася спроба зняття коштів, надіслав офіційне повідомлення. У ньому йшлося про те, що надлишкові кошти в сумі 1 тисяча євро були вилучені з банкомату, і що жоден банк не надав інформації про повернення цих коштів. Ця сума була повернена в міжнародну платіжну систему.

"До сьогоднішнього дня (07.10.2024 — 61-й день від дня коли кошти було знято з рахунку), ні кошти які я намагався зняти в банкоматі, ні комісія банку за невиконану операцію, ні дій Приватбанку щодо врегулювання цієї ситуації — нічого немає. Чомусь комісію за невиконанні послуги Приватбанк стягує миттєво, а повертати мої особисті гроші — не хоче", - додав клієнт "ПриватБанку".

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.