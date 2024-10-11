Клиент "ПриватБанка" обратился к операторам с просьбой вернуть денежные средства, однако там затягивают соответствующую процедуру.

Клиент "ПриватБанка" столкнулся с проблемой невыдачи денег из банкомата – он обратился к операторам с просьбой вернуть средства, но процедура решения этого вопроса затягивается.

Об этом сообщается в одной из жалоб на портале "Минфин".

Снимал 1000 евро за границей, но деньги не были выданы банкоматом, но списаны со счета вся сумма и комиссия за снятие средств. будут возвращены в течение 11 дней", - рассказал клиент "ПриватБанка".

Однако по истечении указанного срока средства так и не были возвращены. Это повторялось несколько раз: клиент "ПриватБанка " обращался в банк, и каждый раз ему называли новую дату возврата денег - просили подождать 11, 15, 45 или даже 120 дней.

Возмущенный клиент " ПриватБанка " подал жалобу на "ПриватБанк" в Национальный банк Украины с целью возврата своих средств. После этого банк заблокировал ему возможность звонить по телефону на горячую линию.

28 августа банк, которому принадлежит банкомат, где прошла попытка снятия средств, направил официальное сообщение. В нем говорилось, что избыточные средства в сумме 1 тысяча евро были изъяты из банкомата, и что ни один банк не предоставил информации о возврате этих средств. Эта сумма была возвращена в международную платежную систему.

"До сегодняшнего дня (07.10.2024 — 61-й день со дня, когда средства были сняты со счета), ни средства, которые я пытался снять в банкомате, ни комиссия банка за невыполненную операцию, ни действий Приватбанка по урегулированию этой ситуации — ничего нет. Почему комиссию за невыполнение услуги Приватбанк взимает мгновенно, а возвращать мои личные деньги — не хочет", - добавил клиент "ПриватБанка".

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