Відомий шеф-кухар та ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зауважив, такі булочки стануть не лише прикрасою столу, а й смачним сніданком.

Цього разу суддя проекту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram поділився, як зробити дивовижні та смачні гарбузові булочки.

Універсальний рецепт дозволяє додавати різноманітні начинки, від сиру та зелені до солодких наповнювачів.

Інгредієнти:

Гарбузове пюре - 150 г

Молоко - 100 мл (+ 20 мл для змащення)

Вода - 50 мл

Свіжі дріжджі - 15 г

Сіль - 4 г

Цукор — 50 г

Борошно - 450 г

Вершкове масло (м'яке) - 40 г

Куркума — ½ ч.л. л.

Рослинна олія - ​​20 мл

Яєчний жовток – 1 шт.

Приготування:

У великій мисці з'єднайте гарбузове пюре, молоко, воду, дріжджі, цукор, сіль, куркуму та вершкове масло. Перемішайте інгредієнти до однорідної маси, радить Мастер Шеф Хіменес-Браво.

Поступово додайте борошно і замішуйте тісто до еластичності. Сформуйте з тіста кулю, змастіть її олією, накрийте харчовою плівкою та залиште на 90 хвилин для підйому.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, далі розділіть тісто на 8 рівних частин, скачайте з них кульки та залиште під плівкою на 10 хвилин. Повторно сформуйте кульки та акуратно перев'яжіть їх кулінарною ниткою, розділивши на 8 секторів, щоб надати форму гарбуза. Залиште для підйому ще на 30 хвилин.

Викладіть булочки на лист з пергаментом. Змастіть сумішшю з яєчного жовтка та молока. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 °С близько 20 хвилин, завершив рецепт "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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