Цього разу суддя проекту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram поділився, як зробити дивовижні та смачні гарбузові булочки.

Універсальний рецепт дозволяє додавати різноманітні начинки, від сиру та зелені до солодких наповнювачів.

Ектор Хіменес-Браво

Інгредієнти:

  • Гарбузове пюре - 150 г
  • Молоко - 100 мл (+ 20 мл для змащення)
  • Вода - 50 мл
  • Свіжі дріжджі - 15 г
  • Сіль - 4 г
  • Цукор — 50 г
  • Борошно - 450 г
  • Вершкове масло (м'яке) - 40 г
  • Куркума — ½ ч.л. л.
  • Рослинна олія - ​​20 мл
  • Яєчний жовток – 1 шт.

Приготування:

У великій мисці з'єднайте гарбузове пюре, молоко, воду, дріжджі, цукор, сіль, куркуму та вершкове масло. Перемішайте інгредієнти до однорідної маси, радить Мастер Шеф Хіменес-Браво.

Поступово додайте борошно і замішуйте тісто до еластичності. Сформуйте з тіста кулю, змастіть її олією, накрийте харчовою плівкою та залиште на 90 хвилин для підйому.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, далі розділіть тісто на 8 рівних частин, скачайте з них кульки та залиште під плівкою на 10 хвилин. Повторно сформуйте кульки та акуратно перев'яжіть їх кулінарною ниткою, розділивши на 8 секторів, щоб надати форму гарбуза. Залиште для підйому ще на 30 хвилин.

Викладіть булочки на лист з пергаментом. Змастіть сумішшю з яєчного жовтка та молока. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 °С близько 20 хвилин, завершив рецепт "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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