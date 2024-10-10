Известный шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заметил, такие булочки станут не только украшением стола, но и вкусным завтраком.

На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился, как сделать изумительные и вкусные тыквенные булочки.

Универсальный рецепт позволяет добавлять разнообразные начинки, от сыра и зелени до сладких наполнителей.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре — 150 г

Молоко — 100 мл (+ 20 мл для смазки)

Вода — 50 мл

Свежие дрожжи — 15 г

Соль — 4 г

Сахар — 50 г

Мука — 450 г

Сливочное масло (мягкое) — 40 г

Куркума — ½ ч. л.

Растительное масло — 20 мл

Яичный желток — 1 шт.

Приготовление:

В большой миске соедините тыквенное пюре, молоко, воду, дрожжи, сахар, соль, куркуму и сливочное масло. Перемешайте ингредиенты до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто до эластичности. Сформируйте из теста шар, смажьте его растительным маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 90 минут для подъема.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее разделите тесто на 8 равных частей, скатайте из них шарики и оставьте под пленкой на 10 минут. Повторно сформируйте шарики и аккуратно перевяжите их кулинарной нитью, разделив на 8 секторов, чтобы придать форму тыквы. Оставьте для подъема еще на 30 минут.

Выложите булочки на противень с пергаментом. Смажьте смесью из яичного желтка и молока. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°С около 20 минут, завершил рецепт "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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