На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился, как сделать изумительные и вкусные тыквенные булочки.
Универсальный рецепт позволяет добавлять разнообразные начинки, от сыра и зелени до сладких наполнителей.
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре — 150 г
- Молоко — 100 мл (+ 20 мл для смазки)
- Вода — 50 мл
- Свежие дрожжи — 15 г
- Соль — 4 г
- Сахар — 50 г
- Мука — 450 г
- Сливочное масло (мягкое) — 40 г
- Куркума — ½ ч. л.
- Растительное масло — 20 мл
- Яичный желток — 1 шт.
Приготовление:
В большой миске соедините тыквенное пюре, молоко, воду, дрожжи, сахар, соль, куркуму и сливочное масло. Перемешайте ингредиенты до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто до эластичности. Сформируйте из теста шар, смажьте его растительным маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 90 минут для подъема.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее разделите тесто на 8 равных частей, скатайте из них шарики и оставьте под пленкой на 10 минут. Повторно сформируйте шарики и аккуратно перевяжите их кулинарной нитью, разделив на 8 секторов, чтобы придать форму тыквы. Оставьте для подъема еще на 30 минут.
Выложите булочки на противень с пергаментом. Смажьте смесью из яичного желтка и молока. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°С около 20 минут, завершил рецепт "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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