Проте в НБУ пояснили, що банки можуть розривати договори з клієнтами не лише через порушення правил фінансового моніторингу, а й з інших причин.

Деякі українці стикаються з вимогою сплатити банку значну частку коштів при примусовому закритті рахунків - це пов'язано з фінансовим моніторингом.

Про це, як пише "Мінфін", повідомили у Національному банку України (НБУ).

Фінансовий регулятор підкреслив, що згідно з чинним законодавством, банки не мають права стягувати штрафи з клієнтів за проходження фінансового моніторингу.

"Наголошуємо: законодавством із питань фінансового моніторингу не передбачено застосування банками „будь-яких фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу". Тобто за порушення правил фінансового моніторингу, банк не може накладати стягнення, штрафи або будь-яку іншу фінансову санкцію на клієнта", – пояснили в НБУ.

Окрім законодавчих вимог та правил, затверджених Національним банком, кожен банк має свої специфічні критерії для проходження фінансового моніторингу. Ці критерії не розголошуються, щоб уникнути їх маніпуляцій з боку клієнтів.

Проте в НБУ пояснили, що банки можуть розривати договори з клієнтами не лише через порушення правил фінансового моніторингу, а й з інших причин, таких як:

неплатоспроможність, незаконне використання картки чи токена, надання недостовірної інформації та підозри в можливому незаконному використанні картки;

отримання інформації від міжнародної платіжної системи про незаконне використання картки;

порушення умов договору власником картки;

ненадання необхідних документів за вимогою;

припинення доручень, наданих третьою особою за зобов'язаннями клієнта перед банком;

виникнення несанкціонованої або простроченої кредитної заборгованості;

отримання повідомлення про втрату картки або телефону та підозра в їх незаконному використанні;

встановлення фактів протиправної діяльності на основі офіційних документів або повідомлень від правоохоронних органів;

наявність обґрунтованих підозр про протиправну діяльність, на основі висновків банківських служб;

використання карток для переказу коштів, отриманих незаконним шляхом.

Таким чином, банки стягують 20-30% від загальної суми на рахунку не за сам фінансовий моніторинг (за який окремо стягується 1% комісії), а за повернення коштів вже в рамках розрахунково-касового обслуговування (РКО), коли власник рахунку намагається отримати заблоковані кошти.

Але нюанс полягає в том, що ознаки підозрілих транзакцій не розголошуються, тому клієнти банків не можуть дізнатися мотивацію банку для застосування покарання.

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