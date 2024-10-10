Некоторые украинцы сталкиваются с требованием уплатить банку значительную долю средств при принудительном закрытии счетов – это связано с финансовым мониторингом.
Об этом, как пишет "Минфин" , сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).
Финансовый регулятор подчеркнул, что согласно действующему законодательству банки не имеют права взимать штрафы с клиентов за прохождение финансового мониторинга.
"Отмечаем: законодательством по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено применение банками каких-либо финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга". То есть за нарушение правил финансового мониторинга банк не может налагать взыскания, штрафы или любую другую финансовую санкцию на клиента», – пояснили в НБУ.
Кроме законодательных требований и правил, утвержденных Национальным банком, у каждого банка есть свои специфические критерии для прохождения финансового мониторинга. Эти критерии не разглашаются во избежание их манипуляций со стороны клиентов.
Однако в НБУ объяснили, что банки могут расторгать договоры с клиентами не только из-за нарушения правил финансового мониторинга, но и по другим причинам, таким как:
- неплатежеспособность, незаконное использование карты или токена, предоставление недостоверной информации и подозрения в возможном незаконном использовании карты;
- получение информации от международной платежной системы о незаконном использовании карты;
- нарушение условий договора держателем карты;
- непредоставление необходимых документов по требованию;
- прекращение поручений, предоставленных третьим лицом по обязательствам клиента перед банком;
- возникновение несанкционированной или просроченной кредитной задолженности;
- получение сообщения об утере карты или телефона и подозрение в их незаконном использовании;
- установление фактов противоправной деятельности на основе официальных документов или уведомлений от правоохранительных органов;
- наличие обоснованных подозрений о противоправной деятельности, на основе выводов банковских служб;
- использование карточек для перевода средств, полученных незаконным путем.
Таким образом, банки взимают 20-30% от общей суммы на счете не за сам финансовый мониторинг (за который взимается отдельно 1% комиссии), а за возврат средств уже в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО), когда владелец счета пытается получить заблокированные. средства.
Но нюанс состоит в том, что признаки подозрительных транзакций не разглашаются, поэтому клиенты банков не могут узнать мотивацию банка для применения наказания.
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