18 депутатів Ради пропонують дозволити чоловікам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних та сплачувати штраф зі знижкою.

Чоловікам хочуть дозволити оновити дані для ТЦК «зі знижкою 50% - стало відомо, що у Верховну Раду було подано відповідний законопроєкт.

Про це йдеться у законопроєкті № 12093.

Закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня, і відповідно до нього громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані були протягом 60 днів уточнити свою адресу проживання, номери телефонів, електронні адреси (якщо вони є) та інші персональні дані.

Останнім днем для оновлення даних без порушення законодавства був 16 липня.

Пропоновані зміни в законопроєкті спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, зазначених у статтях 210 та 210-1 КУпАП. Вони нададуть можливість громадянам, які не уточнили свої дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімального штрафу (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання розгляду справи через Електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися "знижкою" у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення", – йдеться у пояснювальній записці.

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