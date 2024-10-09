18 депутатов Рады предлагают разрешить мужчинам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных и платить штраф со скидкой.

Мужчинам хотят разрешить обновить данные для ТЦК «со скидкой 50% – стало известно, что в Верховную Раду был представлен соответствующий законопроект.

Об этом говорится в законопроекте №12093.

Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая, и в соответствии с ним граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны были в течение 60 дней уточнить свой адрес проживания, номера телефонов, электронные адреса (если они есть) и другие персональные данные.

Последним днем ​​для обновления данных без нарушения законодательства был 16 июля.

Предлагаемые изменения в законопроекте упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, указанных в статьях 210 и 210-1 КУоАП. Они предоставят возможность гражданам, не уточнившим свои данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимального штрафа (8500 грн.) путем самостоятельного инициирования рассмотрения дела через Электронный кабинет военнообязанного, призывника или резервиста.

"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться "скидкой" в 50% от размера наложенного административного взыскания", – говорится в пояснительной записке.

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