Суть економічного бронювання полягає в тому, що заброньований сплачуватиме значну суму військового збору на користь державного бюджету, а держава надасть йому право на відстрочку.

Три експерти в галузі права на прикладах роз'яснили, як функціонуватиме економічне бронювання в країні, а також обговорили його можливості в підтримці ЗСУ та зміцненні економіки України.

Своїми думками вони поділилися з українськими ЗМІ.

Адвокатка Юлія Степаненко зазначила, що законопроєкти депутатів, які є лише варіантами на майбутнє, можуть стати маніпуляцією. За словами адвокатки, держава може надати громадянам можливість працевлаштуватися та отримати економічну бронь, якщо вони спершу подадуть всю необхідну інформацію до ТЦК та СП. Після цього може бути ухвалене рішення про скасування такого бронювання, в результаті чого всі раніше заброньовані особи можуть бути мобілізовані.

"Про такі можливості сьогодні заявляють деякі парламентарі, що є прямим порушенням не лише прав громадян, а й не відповідає меті такого джерела права, як закон: регулювати суспільні відносини, визначати норми поведінки та встановлювати відповідальність за їх порушення", — розповіла Юлія Степаненко.

Тим часом адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, до питання економічного бронювання слід підходити, враховуючи об’єктивні реалії. Україні потрібні не лише військові, а й функціонуюча економіка, адже війна, в першу чергу, є фінансовим змаганням.

Державі необхідно формувати бюджет для виробництва зброї, дронів, виплат військовим та їхнім родинам, а також для підтримки інфраструктури, адже життя на неокупованих територіях України триває. Тому важливо, щоб продовжували працювати як ФОПи, так і великі корпорації, які залежать від професійних кадрів.

Адвокат Андрій Шабельников пояснив кілька моделей економічного бронювання, які наразі розглядаються в парламенті.

Перша модель передбачає, що підприємства та фізичні особи-підприємці (ФОПи) повинні щомісячно сплачувати військовий збір у розмірі 20,4 тис. грн (1200 неоподатковуваних мінімумів) для отримання економічного бронювання.

Друга модель вводить критерій середньої зарплати в 35 тис. грн (12 прожиткових мінімумів) для підприємств.

Третя модель є комбінацією двох попередніх: вона також передбачає середню зарплату в 35 тис. грн для підприємств і військовий збір у 20,4 тис. грн для ФОПів.

Усі ці моделі зможуть забезпечити бронювання працівників в загальному порядку. Серед умов для бронювання є необхідність перебування працівників на військовому обліку в ТЦК та СП за місцем реєстрації, а також своєчасне оновлення даних.

Джерело: Фокус.

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