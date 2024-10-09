Суть экономического бронирования состоит в том, что забронированный будет платить значительную сумму военного сбора в пользу государственного бюджета, а государство предоставит ему право на отсрочку.

Три эксперта в области права на примерах разъяснили, как будет функционировать экономическое бронирование в стране, а также обсудили его возможности в поддержке ВСУ и укреплении экономики Украины.

Своими мыслями они поделились с украинскими СМИ.

Адвокат Юлия Степаненко отметила , что законопроекты депутатов, которые являются лишь вариантами на будущее, могут стать манипуляцией. По словам адвоката, государство может предоставить гражданам возможность трудоустроиться и получить экономическую бронь, если они сначала подадут всю необходимую информацию в ТЦК и СП. После этого может быть принято решение об отмене такого бронирования, в результате чего все ранее забронированные лица могут быть мобилизованы.

"О таких возможностях сегодня заявляют некоторые парламентарии, которые являются прямым нарушением не только прав граждан, но и не соответствует цели такого источника права, как закон: регулировать общественные отношения, определять нормы поведения и устанавливать ответственность за их нарушение", - рассказала Юлия Степаненко.

Тем временем адвокат Станислав Лифлянчик говорит , что к вопросу экономического бронирования следует подходить, учитывая объективные реалии. Украине нужны не только военные, но и функционирующая экономика, ведь война, в первую очередь, является финансовым состязанием.

Государству необходимо формировать бюджет для производства оружия, дронов, выплат военным и их семьям, а также поддержки инфраструктуры, ведь жизнь на неоккупированных территориях Украины продолжается. Поэтому важно, чтобы продолжали работать как ФЛПы, так и крупные корпорации, зависящие от профессиональных кадров.

Адвокат Андрей Шабельников объяснил несколько рассматриваемых в парламенте моделей экономического бронирования.

Первая модель предусматривает, что предприятия и физические лица-предприниматели (ФЛП) должны ежемесячно платить военный сбор в размере 20,4 тыс. грн (1200 тысяч рублей) для получения экономического бронирования.

Вторая модель вводит критерий средней зарплаты в 35 тыс. грн (12 прожиточных минимумов) для предприятий.

Третья модель представляет собой комбинацию двух предыдущих: она также предусматривает среднюю зарплату в 35 тыс. грн для предприятий и военный сбор в 20,4 тыс. грн для ФЛП.

Все эти модели могут обеспечить бронирование работников в общем порядке. Среди условий для бронирования есть необходимость пребывания работников на военном учете в ТЦК и СП по месту регистрации, а также своевременное обновление данных.

Источник: Фокус.

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