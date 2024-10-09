До безпекового комітету парламенту надходять повідомлення від ЗСУ про те, що для ефективного виконання бойових завдань необхідні військовослужбовці з іншим рівнем фізичної підготовки.

Про це нардеп, член оборонного комітету Вадим Івченко заявив у ефірі "Громадського радіо".

Політик повідомив, що ЗСУ надходять сигнали про необхідність залучення військовослужбовців з іншим рівнем фізичної підготовки. Це пов'язано з тим, що людям віком 47-50 років важко виконувати деякі бойові завдання, які вимагають командири бригад.

"Це є сигнали тільки до нас, до Комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються в Верховній Раді України", – зазначив Івченко.

Він підкреслив, що фізично підготовлені люди не повинні залишатися в тилу, займаючись друкарською або бюрократичною роботою в штабах і ТЦК. Натомість вони повинні виконувати реальні бойові завдання.

"Ті, хто отримав поранення і проходять реабілітацію, можуть виконувати іншу роботу. Коли суспільство побачить порядок у ЗСУ, тоді можна обговорювати зниження віку призову або більш цілеспрямовану мобілізацію. Ми говорили, що мобілізація повинна відбуватися не за принципом 'всіх підряд хапати', а лише для тих, хто здатен виконувати завдання в певних частинах," — зазначив народний депутат.

Він також зазначив, що протягом останнього року кількість мобілізованих покращилася, але цього недостатньо. Наразі вдається лише компенсувати втрати у бригадах, але мобілізованих не вистачає для створення нових бригад чи підсилення, щоб забезпечити необхідну ротацію.

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