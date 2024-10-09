Комитету безопасности парламента поступают сообщения от ВСУ о том, что для эффективного выполнения боевых задач необходимы военнослужащие с другим уровнем физической подготовки.

Об этом нардеп, член оборонного комитета Вадим Ивченко заявил в эфире "Общественного радио".

Политик сообщил, что ВСУ поступают сигналы о необходимости привлечения военнослужащих с другим уровнем физической подготовки. Это связано с тем, что людям в возрасте 47-50 лет трудно выполнять некоторые боевые задачи, требуемые командирами бригад.

"Это сигналы только к нам, в Комитет нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в комитете. Совершенно не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждаются в Верховной Раде Украины", - отметил Ивченко.

Он подчеркнул, что физически подготовленные люди не должны оставаться в тылу, занимаясь типографской или бюрократической работой в штабах и ТЦК. Вместо этого они должны выполнять реальные боевые задачи.

"Получившие ранения и проходящие реабилитацию могут выполнять другую работу. Когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно обсуждать снижение возраста призыва или более целенаправленную мобилизацию. Мы говорили, что мобилизация должна происходить не по принципу 'всех подряд хватать', а только для тех, кто способен выполнять задачи в определенных частях", - отметил народный депутат.

Он также отметил, что в течение последнего года количество мобилизованных улучшилось, но этого недостаточно. Удается лишь компенсировать потери в бригадах, но мобилизованных не хватает для создания новых бригад или усиления, чтобы обеспечить необходимую ротацию.

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