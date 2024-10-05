У компанії також зазначили, що всі документи були надані, і ситуація була пояснена, проте це не допомогло.

Українська компанія "Пташка дронс" заявила, що їхнього головного інженера, відповідального за розробку систем протидії БпЛА, "викрали" ТЦК.

Про це в компанії заявили у Telegram.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", — йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що всі документи були надані, і ситуація була пояснена. Проте Голосіївський ТЦК міста Київ вирішив, що вже завтра цей 'стрілець' буде кориснішим на навчаннях, ніж на підприємстві, де виготовляють дрони.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову, згідно з якою військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Так, військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК СП.

Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби та ⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

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