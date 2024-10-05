Українська компанія "Пташка дронс" заявила, що їхнього головного інженера, відповідального за розробку систем протидії БпЛА, "викрали" ТЦК.

Про це в компанії заявили у Telegram.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", — йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що всі документи були надані, і ситуація була пояснена. Проте Голосіївський ТЦК міста Київ вирішив, що вже завтра цей 'стрілець' буде кориснішим на навчаннях, ніж на підприємстві, де виготовляють дрони.

мобілізація, тцк, призов, повістка

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову, згідно з якою військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Так, військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК СП.

Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби та ⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Останні новини України:

Масові підпали військових авто прокотилися Україною: знищено понад 200 машин.

Розкрадання на державному підприємстві: викрито нову корупційну схему, чиновник розтратив кругленьку суму.

В українській енергетиці вкрали сотні мільйонів: цинічний злочин здійснили заради наживи.