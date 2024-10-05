В компании также отметили, что все документы были предоставлены, и ситуация была разъяснена, однако это не помогло.

Украинская компания "Птичка дронс" заявила, что их главного инженера, ответственного за разработку систем противодействия БпЛА, "угнали" ТЦК.

Об этом в компании заявили в Telegram.

"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по дороге к работе. До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", — говорится. в сообщении.

В компании также отметили, что все документы были предоставлены, и ситуация была разъяснена. Однако Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра этот стрелок будет полезнее на учениях, чем на предприятии, где изготавливают дроны.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, согласно которому воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

Так, военнообязанные и резервисты добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК СП.

Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе и ⁠комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

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