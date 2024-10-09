Національний банк України планує вивести з обігу кілька номіналів копійок, випущених до 2003 року.

Нацбанк України планує вивести з обігу монети, випущені до 2003 року - рішення спрямоване на оптимізацію монетного ряду, однак заробити на цих старих монетах навряд чи вдасться.

Про це розповів редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач.

Редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач зазначив, що цінуються лише монети з дорогоцінних металів, таких як срібло та золото, а також рідкісні екземпляри. Однак звичайні обігові українські монети навряд чи стануть скарбом через їхню масовість і простоту. Навіть через кілька років їх все ще буде багато в обігу.

"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка", – підкреслив він.

Експерт навів приклад зі своєї практики, коли один чоловік сказав, що відкладе 10 копійок для племінника, але це звичайна монета, і вона не має значної вартості. Навіть монети столітньої давності не завжди дорожчають.

Національний банк України планує вивести з обігу кілька номіналів копійок, випущених до 2003 року, зокрема:

1 копійка;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

Однак точна дата цього рішення ще не визначена. В НБУ повідомили, що ці монети можна буде обміняти:

до завершення воєнного стану;

протягом трьох місяців після його закінчення.

Джерело: OBOZ.UA

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