Национальный банк Украины планирует вывести из обращения несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года.

Нацбанк Украины планирует вывести из обращения монеты, выпущенные до 2003 года – решение направлено на оптимизацию монетного ряда, однако заработать на этих старых монетах вряд ли удастся.

Об этом рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач.

Редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач отметил, что ценятся только монеты из драгоценных металлов, таких как серебро и золото, а также редкие экземпляры. Однако обычные оборотные украинские монеты вряд ли станут кладом из-за их массовости и простоты. Даже через несколько лет их все еще будет много в обращении.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка", – подчеркнул он.

Эксперт привел пример из своей практики, когда один мужчина сказал, что отложит 10 копеек для племянника, но это обычная монета, и она не имеет значительной стоимости. Даже монеты столетней давности не всегда дорожают.

Национальный банк Украины планирует вывести из обращения несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Однако точная дата решения еще не определена. В НБУ сообщили, что эти монеты можно будет обменять:

до завершения военного положения;

в течение трех месяцев после его окончания.

Источник: OBOZ.UA

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