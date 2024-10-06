У філії також зазначили, що клієнти часто запитують про порядок оплати технічного обслуговування.

Одна з філій компанії "Газмережі" пояснила необхідність сплати третього рахунку за природний газ восені 2024 року, а також надала роз'яснення щодо періодичності його надходження.

Про це повідомила пресслужба філії на сторінці у Facebook. Особливості оплати третього рахунку за газ

За повідомленням філії "Газмережі", цієї осені споживачі зіштовхуються з підвищеними платіжками за комунальні послуги через появу третього рахунку за газ.

Це стосується мешканців багатоквартирних будинків, у яких було проведено технічне обслуговування. Оплата за ці послуги є одноразовою.

У філії також зазначили, що клієнти часто запитують про порядок оплати технічного обслуговування.

Кияни можуть оплатити перевірку газових мереж за такими реквізитами:

ЄДРПОУ: 45385755

МФО: 320478

IBAN: UA183204780000026005924946485

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"

Через QR-код на рахунок

У відділенні "Укрпошти"

Через інтернет-банкінг "ПриватБанк" (з картки будь-якого банку)

У відділенні будь-якого банку.

Клієнти також запитують, чи буде третя платіжка надходити щомісяця.

"Чи слід чекати на такі рахунки кожного місяця? Ні. Оплата виробляється раз на три або п'ять років", — уточнили в "Газмережі".

Якщо газовим мережам будинку понад 25 років, технічне обслуговування проводиться кожні три роки. Якщо ж до 25 років — раз на п'ять років.

Для додаткових консультацій з газових питань філія надає наступні контакти:

+38 066 300 28 88

+38 098 300 28 88

+38 093 300 28 88

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.