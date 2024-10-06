Одна з філій компанії "Газмережі" пояснила необхідність сплати третього рахунку за природний газ восені 2024 року, а також надала роз'яснення щодо періодичності його надходження.
Про це повідомила пресслужба філії на сторінці у Facebook. Особливості оплати третього рахунку за газ
За повідомленням філії "Газмережі", цієї осені споживачі зіштовхуються з підвищеними платіжками за комунальні послуги через появу третього рахунку за газ.
Це стосується мешканців багатоквартирних будинків, у яких було проведено технічне обслуговування. Оплата за ці послуги є одноразовою.
У філії також зазначили, що клієнти часто запитують про порядок оплати технічного обслуговування.
Кияни можуть оплатити перевірку газових мереж за такими реквізитами:
- ЄДРПОУ: 45385755
- МФО: 320478
- IBAN: UA183204780000026005924946485
- Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"
- Через QR-код на рахунок
- У відділенні "Укрпошти"
- Через інтернет-банкінг "ПриватБанк" (з картки будь-якого банку)
- У відділенні будь-якого банку.
Клієнти також запитують, чи буде третя платіжка надходити щомісяця.
"Чи слід чекати на такі рахунки кожного місяця? Ні. Оплата виробляється раз на три або п'ять років", — уточнили в "Газмережі".
Якщо газовим мережам будинку понад 25 років, технічне обслуговування проводиться кожні три роки. Якщо ж до 25 років — раз на п'ять років.
Для додаткових консультацій з газових питань філія надає наступні контакти:
- +38 066 300 28 88
- +38 098 300 28 88
- +38 093 300 28 88
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