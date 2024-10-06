Одна з філій компанії "Газмережі" пояснила необхідність сплати третього рахунку за природний газ восені 2024 року, а також надала роз'яснення щодо періодичності його надходження.

Про це повідомила пресслужба філії на сторінці у Facebook. Особливості оплати третього рахунку за газ

За повідомленням філії "Газмережі", цієї осені споживачі зіштовхуються з підвищеними платіжками за комунальні послуги через появу третього рахунку за газ.

Це стосується мешканців багатоквартирних будинків, у яких було проведено технічне обслуговування. Оплата за ці послуги є одноразовою.

У філії також зазначили, що клієнти часто запитують про порядок оплати технічного обслуговування.

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Кияни можуть оплатити перевірку газових мереж за такими реквізитами:

  • ЄДРПОУ: 45385755
  • МФО: 320478
  • IBAN: UA183204780000026005924946485
  • Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"
  • Через QR-код на рахунок
  • У відділенні "Укрпошти"
  • Через інтернет-банкінг "ПриватБанк" (з картки будь-якого банку)
  • У відділенні будь-якого банку.

Клієнти також запитують, чи буде третя платіжка надходити щомісяця.

тариф, тарифи на газ

"Чи слід чекати на такі рахунки кожного місяця? Ні. Оплата виробляється раз на три або п'ять років", — уточнили в "Газмережі".

Якщо газовим мережам будинку понад 25 років, технічне обслуговування проводиться кожні три роки. Якщо ж до 25 років — раз на п'ять років.

Для додаткових консультацій з газових питань філія надає наступні контакти:

  • +38 066 300 28 88
  • +38 098 300 28 88
  • +38 093 300 28 88

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