У зв'язку з наміром влади підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, українці отримають меншу зарплату в жовтні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вчора розглянув до другого читання урядовий законопроєкт №11416-д про підвищення податків.

Він зазначив, що податки будуть підвищені "заднім числом".

Прогнози Железняка свідчать, що Верховна Рада розгляне цей законопроєкт найближчими днями, а президент зможе підписати його приблизно в середині жовтня.

"Тобто десь умовно після 15-го жовтня він вступить в силу і заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця", — пояснив нардеп.

Він зазначив, що на практиці це виглядатиме так: приблизно 14-15 жовтня українці отримають аванс, і вони фізично отримають гроші на руки.

"З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а 5%, в тому числі з авансу", — підкреслив Железняк.

Він додав, що роботодавець, який вже виплатив аванс, не зможе забрати гроші назад. Тому Мінфін пропонує просто врахувати цю суму під час виплати зарплати.

"І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере? Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати. Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери", — констатував Железняк.

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