Верховная Рада рассмотрит этот законопроект в ближайшие дни, а президент сможет подписать его примерно в середине октября.

В связи с намерением властей повысить военный сбор с 1,5% до 5%, украинцы получат меньшую зарплату в октябре.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике вчера рассмотрел ко второму чтению правительственный законопроект №11416-д о повышении налогов.

Он отметил, что налоги будут повышены "задним числом".

Прогнозы Железняка свидетельствуют, что Верховная Рада рассмотрит этот законопроект в ближайшие дни, а президент сможет подписать его примерно в середине октября.

"То есть где-то условно после 15 октября он вступит в силу и задним числом с 1 октября поднимут военный сбор с 1,5% до 5% на все зарплаты в конце месяца", — пояснил нардеп.

Он отметил, что на практике это будет выглядеть так: около 14-15 октября украинцы получат аванс, и они физически получат деньги на руки.

"С него военный налог будет еще 1,5%, так как закон еще не вступил в силу. Но потом налог за тот же октябрь станет уже не 1,5%, а 5%, в том числе по авансу", - подчеркнул Железняк. .

Он добавил, что работодатель, уже выплативший аванс, не сможет забрать деньги обратно. Поэтому Минфин предлагает просто учесть эту сумму при выплате зарплаты.

"И что же делать работодателю? Он уже выплатил аванс и деньги назад не заберет? Здесь Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплаты. То есть где-то в конце этого месяца людям зарплата придет мало того, что уже меньше -3,5% повышения военного сбора, да и еще минус те деньги по авансу. Вот я просто представляю реакцию работников, особенно бюджетников социальной сферы", — констатировал Железняк.

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