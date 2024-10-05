В ВР кажуть, що це рішення мало бути ухвалене вже давно, оскільки неоподаткування посилок вартістю до 150 євро створює перекоси в системі оподаткування.

В Україні планують скасувати норму, що дозволяє не сплачувати ПДВ при отриманні поштових відправлень з-за кордону вартістю менше 150 євро.

Як повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), народні депутати вже працюють над законопроєктом щодо оподаткування дешевих посилок.

Він вважає, що це рішення мало бути ухвалене вже давно, оскільки неоподаткування посилок вартістю до 150 євро створює перекоси в системі оподаткування.

"Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу – пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений", — зазначив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що відсутність ПДВ на недорогі посилки негативно впливає на вітчизняні компанії, позбавляючи їх частки ринку. В результаті частина ринку може перейти до великих міжнародних фірм.

"Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари, від продуктів харчування до легкої промисловості, сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", — прокоментував Гетманцев.

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