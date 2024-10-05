В ВР говорят, что это решение должно было быть принято уже давно, поскольку неналогообложение посылок стоимостью до 150 евро создает перекосы в системе налогообложения.

В Украине планируется отменить норму, позволяющую не уплачивать НДС при получении почтовых отправлений из-за границы стоимостью менее 150 евро.

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), народные депутаты уже работают над законопроектом по налогообложению дешевых посылок.

Он считает, что это решение должно быть принято уже давно, поскольку необложение посылок стоимостью до 150 евро создает перекосы в системе налогообложения.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода - льгота в размере 150 евро должна быть убрана. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет неудовлетворена", - отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что отсутствие НДС на недорогие посылки негативно влияет на отечественные компании, лишая их доли рынка. В результате часть рынка может перейти в крупные международные фирмы.

"Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, производящий товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы угнетаем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", - прокомментировал Гетманцев.

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