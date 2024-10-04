Правознавці зазначили, що повістку можуть отримати навіть хлопці-призовники віком від 18 до 25 років.

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізація може стосуватися навіть військовозобов'язаних чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років.

Адвокати Євген Камишев і Руслан Мельнік повідомили, за яких умов можуть мобілізувати хлопців молодше 25 років.

Експерти наголосили, що повістки можуть отримувати навіть призовники віком від 18 до 25 років.

"Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки, але це робиться для уточнення військово-облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна натрапити на випадки, коли таких чоловіків все ж таки мобілізують", — пояснили адвокати.

Чоловіки, які проходили службу в армії в мирний час, а також ті, хто закінчив військову кафедру або виш і має військово-облікову спеціальність, вважаються військовозобов'язаними, незалежно від того, чи виповнилося їм 25 років.

Нещодавно народна депутатка та член комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова повідомила, що на найближчому засіданні парламенту буде розглянуто законопроєкт, який регулює питання мобілізації українських громадян віком до 25 років. Відповідно до цього законопроєкту, юнаки, які пішли на фронт добровольцями, зможуть отримати звільнення від служби.

Джерело: УНІАН.

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