Правоведы отметили, что повестку могут получить даже ребята-призывники в возрасте от 18 до 25 лет.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизация может касаться даже военнообязанных мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.

Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник сообщили, при каких условиях могут мобилизовать ребят младше 25 лет.

Эксперты подчеркнули, что повестки могут получать даже призывники от 18 до 25 лет.

Закон не ограничивает категории мужчин, которым не могут быть вручены повестки, но это делается для уточнения военно-учетных данных, когда таких мужчин все же мобилизуют", - объяснили адвокаты.

Мужчины, проходившие службу в армии в мирное время, а также окончившие военную кафедру или вуз и имеющие военно-учетную специальность, считаются военнообязанными, независимо от того, исполнилось ли им 25 лет.

Недавно народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова сообщила, что на ближайшем заседании парламента будет рассмотрен законопроект, регулирующий вопросы мобилизации украинских граждан в возрасте до 25 лет. Согласно этому законопроекту, юноши, ушедшие на фронт добровольцами, смогут получить увольнение от службы.

Источник: УНИАН.

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