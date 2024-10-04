Наразі триває внесення поправок до законопроєкту № 11416-д, але найбільше запитань у народних депутатів викликає доцільність підвищення ставки військового збору.

В Україні планують підвищити податки, оскільки економіка не справляється з величезними військовими витратами в умовах повномасштабного вторгнення російських військ.

Перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк назвав головний недолік підвищення військового збору в Україні.

Наразі триває внесення поправок до законопроєкту № 11416-д, але найбільше запитань у народних депутатів викликає доцільність підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

"Там є речі, які умовно малодискусійні. Є більш дискусійні. Найбільша дискусія точиться щодо військового збору. Я особисто вважаю, що таке радикальне підвищення військового збору з 1,5% на 5% – це достатньо несправедливо", — підкреслив Железняк.

Він пояснив, що військовий збір по суті є податком на зарплату, який безпосередньо надходить до бюджету. Таким чином, це створює додаткове навантаження лише на тих громадян, які працюють офіційно та отримують "білу" зарплату.

"На жаль, це точно не весь український бізнес. Виходить так, що ми оподатковуємо найбільше чесних і просимо заплатити за всіх. Я не буду зараз говорити, як можна було б знайти схожі суми, поборовшись з "тінню", - додав він.

Попри це, Ярослав Железняк вважає, що підвищення військового збору слід збалансувати за рахунок підвищення ставки ПДВ. Він пропонує залишити ставку збору на рівні 1,5-3%, а ПДВ підвищити на 1-2%.

Джерело: OBOZ.UA.

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