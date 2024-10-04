В настоящее время продолжается внесение поправок в законопроект № 11416-д, но больше всего вопросов у народных депутатов вызывает целесообразность повышения ставки военного сбора.

В Украине планируется повысить налоги, поскольку экономика не справляется с огромными военными расходами в условиях полномасштабного вторжения российских войск.

Первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк назвал главный недостаток повышения военного сбора в Украине.

В настоящее время продолжается внесение поправок в законопроект № 11416-д, но больше всего вопросов у народных депутатов вызывает целесообразность повышения ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

"Там есть вещи, которые условно малодискуссионны. Есть более дискуссионные. Самая большая дискуссия идет по военному сбору. Я лично считаю, что такое радикальное повышение военного сбора с 1,5% на 5% - это достаточно несправедливо", - подчеркнул Железняк.

Он пояснил, что военный сбор, по сути, является налогом на зарплату, который непосредственно поступает в бюджет. Таким образом, это создает дополнительную нагрузку только на граждан, которые работают официально и получают "белую" зарплату.

"К сожалению, это точно не весь украинский бизнес. Выходит так, что мы облагаем налогом больше всего честных и просим заплатить за всех. Я не буду сейчас говорить, как можно было бы найти подобные суммы, сразившись с "тенью", - добавил он.

Несмотря на это, Ярослав Железняк считает, что повышение военного сбора следует сбалансировать за счет повышения ставки НДС. Он предлагает оставить ставку сбора на уровне 1,5–3%, а НДС повысить на 1–2%.

Источник: OBOZ.UA.

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