Якщо в такому темпі продовжиться мобілізація, то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус.

В Україні ситуація з мобілізацією суттєво покращилася в порівнянні з попередніми місяцями - у ВР заявили про потребу зниження призовного віку.

Про це заявив секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

"Потрібно вживати заходів. Вони можуть для когось звучати радикально. Потрібно, щоб верховний головнокомандувач, міністр оборони брали відповідальність, просили нардепів і (разом використовували – Ред.) різні методи. Це мотивація, зниження призовного віку, мотивування різних категорій населення йти на контракт", – каже Костенко.

Він пояснив, якщо в такому темпі продовжиться мобілізація, то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус. А якщо ще й росія проведе мобілізацію, то в України будуть неймовірні проблеми.

Депутат підкреслив, що потрібно мобілізувати лише тих, хто дійсно потрібен армії, а не всіх без розбору. Він зауважив, що в результаті призову "обмежено придатних" на полі бою залишаються недостатні сили.

"Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім... У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних", — зазначив Костенко.

Нагадаємо, що нещодавно у Сухопутних військах прийняли директиву, згідно з якою чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

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