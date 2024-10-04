Если в таком темпе продолжится мобилизация, то скоро мобилизация вообще пойдет в минус.

В Украине ситуация с мобилизацией существенно улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами – в ВР заявили о необходимости снижения призывного возраста.

Об этом заявил секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.

"Нужно принимать меры. Они могут для кого-то звучать радикально. Нужно, чтобы верховный главнокомандующий, министр обороны брали ответственность, просили нардепов и (вместе использовали – Ред.) разные методы. Это мотивация, снижение призывного возраста, мотивирование разных категорий населения идти на контракт ", – говорит Костенко.

Он объяснил, если в таком темпе продолжится мобилизация, то скоро мобилизация вообще пойдет в минус. А если еще и Россия проведет мобилизацию, то у Украины будут невероятные проблемы.

Депутат подчеркнул, что нужно мобилизовать только тех, кто действительно нужен армии, а не всех без разбора. Он отметил, что в результате призыва "ограниченно пригодных" на поле боя остаются недостаточные силы.

"Самая большая проблема в том, что мы набираем всех подряд, а потом... У нас большая армия, а на поле боя никого нет, ведь набираем ограниченно подходящих", - отметил Костенко.

Напомним, что недавно в Сухопутных войсках приняли директиву, согласно которой мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по специальному мобилизационному распоряжению.

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