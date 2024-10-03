Військовозобов’язаних українців чекає низка змін у мобілізаційному процесі – зміни ці будуть як приємними, так і навпаки.

В Україні посилиться мобілізація чоловіків призовного віку з 1 жовтня 2024 року вчергове на вулицях будуть ходити військкоми та роздавати повістки - чекає також ника змін.

Так, мобілізація з 1 жовтня триває відповідно до закону, який набув чинності 18 травня.

Загальні правила призову в жовтні залишаться незмінними, проте кілька нововведень для військовозобов'язаних очікуються:

Повістки поштою . У жовтні "Укрпошта" почне надсилати повістки військовозобов'язаним. Насамперед документи отримають чоловіки, які оновили свої дані. Повістка вважається врученою, навіть якщо призовник відмовився від отримання листа або не був вдома. За неявку передбачено штраф до 25 500 гривень.

Рекрутинг у Резерв+. Онлайн-сервіс для добровольців запрацює в жовтні. В застосунку можна буде ознайомитися з вільними вакансіями в армії, зокрема бойовими та небойовими позиціями.

Заборона мобілізації до 25 років . Верховна Рада звільнила від призову чоловіків віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Раніше таких призовників могли мобілізувати.

Підтвердження відстрочки. Призовники, які мають право на відстрочку, повинні підтвердити її у військкоматі. Без офіційного документа їм можуть видати повістку та мобілізувати.

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