Военнообязанным украинцам предстоит ряд изменений в мобилизационном процессе – изменения эти будут как приятными, так и наоборот.

В Украине усилится мобилизация мужчин призывного возраста с 1 октября 2024 года в очередной раз на улицах будут ходить военными и раздавать повестки - ожидает также перемена.

Так, мобилизация с 1 октября продолжается в соответствии с законом , вступившим в силу 18 мая.

Общие правила призыва в октябре останутся неизменными, однако несколько новшеств для военнообязанных ожидаются:

Повестки по почте . В октябре "Укрпочта" начнет посылать повестки военнообязанным. В первую очередь, документы получат мужчины, которые обновили свои данные. Повестка считается врученной, даже если призывник отказался от получения письма или не находился дома. За неявку предусмотрен штраф до 25500 гривен.

Рекрутинг в Резерв+ . Онлайн-сервис для добровольцев заработает в октябре. В приложении можно будет ознакомиться со свободными вакансиями в армии, в частности, боевыми и небоевыми позициями.

Запрет мобилизации до 25 лет . Верховная Рада освободила от призыва мужчин в возрасте до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными. Раньше таких призывников могли мобилизовать.

Подтверждение отсрочки . Призывники, имеющие право на отсрочку, должны подтвердить ее в военкомате. Без официального документа они могут выдать повестку и мобилизовать.

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