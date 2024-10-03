В Украине усилится мобилизация мужчин призывного возраста с 1 октября 2024 года в очередной раз на улицах будут ходить военными и раздавать повестки - ожидает также перемена.
Так, мобилизация с 1 октября продолжается в соответствии с законом , вступившим в силу 18 мая.
Общие правила призыва в октябре останутся неизменными, однако несколько новшеств для военнообязанных ожидаются:
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Повестки по почте . В октябре "Укрпочта" начнет посылать повестки военнообязанным. В первую очередь, документы получат мужчины, которые обновили свои данные. Повестка считается врученной, даже если призывник отказался от получения письма или не находился дома. За неявку предусмотрен штраф до 25500 гривен.
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Рекрутинг в Резерв+ . Онлайн-сервис для добровольцев заработает в октябре. В приложении можно будет ознакомиться со свободными вакансиями в армии, в частности, боевыми и небоевыми позициями.
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Запрет мобилизации до 25 лет . Верховная Рада освободила от призыва мужчин в возрасте до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными. Раньше таких призывников могли мобилизовать.
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Подтверждение отсрочки . Призывники, имеющие право на отсрочку, должны подтвердить ее в военкомате. Без официального документа они могут выдать повестку и мобилизовать.
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