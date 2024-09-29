Обмінюватимуться інформацією, отриманою з 30 червня 2023 року до кінця минулого року, і це стосуватиметься лише невеликої кількості рахунків.

В Україні з 30 вересня почнеться обмін банківською інформацією з іншими країнами - поки що йдеться не про всі рахунки українців, а лише про деякі.

Олександра Томашевська, податкова консультантка, розповіла у ЗМІ деталі.

Вона пояснила, що з 30 вересня розпочнеться перший етап обміну інформації. Йдеться про рахунки з залишком від одного мільйона доларів та нові рахунки, що вплине на незначну кількість українців. Варто зазначити, що ті українці, у яких на рахунку в середньому є понад мільйон доларів, можуть дозволити собі послуги податкових адвокатів та бухгалтерів, отримуючи професійну допомогу.

30 вересня 2024 року планується обмін даними про нові рахунки, відкриті після 1 липня 2023 року, а також рахунки фізичних осіб із залишком понад 1 млн доларів станом на 30 червня 2023 року. Наступного року, 30 вересня 2025 року, буде здійснено обмін інформацією про рахунки з залишком менше ніж 1 млн доларів та рахунки організацій із залишком або вартістю, що перевищує 250 тис. доларів.

На даний момент обмінюватимуться інформацією, отриманою з 30 червня 2023 року до кінця минулого року, і це стосуватиметься лише невеликої кількості рахунків. Наступний етап, який охопить решту рахунків, розпочнеться лише у 2025 році.

"Для більшості історія з обміном відкладається на рік, до 2025-го. Тільки тоді податкова отримає дані за 2023-й. Але це теж не означає, що дані про всіх біженців підпадуть під такий обмін", – каже Томашевська.

Джерело: OBOZ.UA.

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